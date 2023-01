Paola Penzo è la dolce metà del cantante Gino Paoli ed è anche autrice di alcuni dei suoi brani. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Dopo alcune travagliate e famose storie d’amore Gino Paoli ha trovato la felicità accanto a Paola Penzo, autrice di alcune sue famosi canzoni. L’amore della coppia è stato coronato dall’arrivo di tre figli. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla moglie del celebre cantante e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Paola Penzo: la carriera

Originaria di Modena (non è dato sapere quale sia la sua data di nascita), Paola Penzo è la moglie del celebre cantautore Gino Paoli. La Penzo è conosciuta come autrice musicale e ha scritto anche alcuni brani del celebre volto della musica italiana. Non sono note ulteriori informazioni sulla carriera o sul percorso di studi della moglie di Gino Paoli, che ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dal mondo dei riflettori.

Paola Penzo: la vita privata

L’autrice è convolata a nozze con Gino Paoli nel 1991 e insieme a lui ha avuto tre figli: Nicolò, nato nel 1980, Tommaso, nato nel 1992, e Francesco, nato nel 2000. La coppia vive a Genova e il cantautore ha avuto due figli dalle sue due precedenti relazioni (con Stefania Sandrelli e Anna Fabbri, da cui ha avuto rispettivamente i figli Amanda e Giovanni).

Paola Penzo: chi è il marito Gino Paoli

Nato a Monfalcone (in Figli Venezia Giulia) il 3 settembre 1934 (sotto il segno zodiacale della Bilancia) Gino Paoli è considerato uno dei più celebri interpreti della musica italiana, e tra i suoi brani più famosi vi sono Senza fine, Sapore di sale e Il cielo in una stanza. Ha realizzato in tutto 34 album in studio e ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale.

Prima d’incontrare l’autrice, Gino Paoli aveva vissuto numerose e travagliate liaison (tra cui quelle con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni) ed è stato sposato una prima volta con Anna Fabbri. Al Corriere lo stesso cantante ha dichiarato: “Mia moglie Paola ha “ammazzato” tutte le altre: stiamo insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei. Non so come non scappi, soprattutto ora…”.

Paola Penzo: le curiosità

– Amanda, la figlia avuta da Gino Paoli e Stefania Sandrelli, ha detto di considerare Paola Penzo come la sua seconda madre.

– Gino Paoli avrebbe confessato di non averle mai detto di amo ma di sentirsi capito da lei senza il bisogno di usare le parole.

– Su Instagram le piace condividere dettagli e retroscena legati alla sua quotidianità.

– Ama viaggiare e trascorrere il suo tempo libero in compagnia dei suoi amici.

