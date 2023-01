Tutto quello che c’è da sapere su Alice Pomiato, green influencer che ha unito la passione per la sostenibilità con le conoscenze del web.

Con un passato di social media strategist, Alice Pomiato – meglio nota sul web con il nickname di Aliceful – ha deciso di dare una sferzata alla sua vita e allontanarsi da tutto ciò che non le piaceva più. Abbandonata l’Italia per più di due anni, vi è ritornata in seguito alla pandemia e, proprio in quel periodo, ha deciso di unire le sue conoscenze sui social network con la passione per la sostenibilità ambientale.

La biografia e la carriera di Alice Pomiato

Veneta – sulla data e l’anno di nascita non si hanno informazioni – Alice Pomiato è laureata in comunicazione di impresa e marketing ed ha un passato in un’agenzia pubblicitaria come social media strategist.

La crisi lavorativa nel 2018 le ha cambiato la vita: stanca di “convincere le persone a comprare cose di cui non avevano nessun bisogno”, ha deciso di mettere da parte un po’ di denaro per lasciare il lavoro e partire alla volta dell’Australia.

Un viaggio di quasi tre anni durante il quale la green influencer ha visitato anche Nuova Zelanda e Sud Est asiatico, facendo i lavori più disparati: dalla receptionist alla contadina nelle farm.

Con la pandemia, Alice ha fatto rientro in Italia e ha deciso di sfruttare le conoscenze nella comunicazione per parlare di sostenibilità in maniera verticale sui social.

Ha così convertito il suo profilo Instagram in Aliceful e da quel momento ha iniziato a farsi strada tra le green influencer più accreditate.

È stata speaker di TEDx CountDown di Castelfranco Veneto ed è la green content creator e advisor del suo sito web.

La vita privata di Alice Pomiato

Sulla vita privata di Alice Pomiato non si hanno molte informazioni. Non è noto se la green influencer sia fidanzata o sposata, o se abbia dei figli.

3 curiosità su Alice Pomiato

– La sua famiglia di origine è cresciuta secondo principi green: c’erano pannelli solari, le api e una cisterna per raccogliere l’acqua

– Il nickname Aliceful deriva dal nome dell’influencer associato al suffisso inglese -ful “per racchiudere in un’unica parola tutto quello che vorrei trasmettere e ispirare: bountiful (generoso) – careful (attento) – grateful/thankful (grato) – powerful (potente) – thoughtful (pensante, premuroso) – meaningful (significativo) – helpful (utile) e heartful (di cuore)”

– Dai suoi profili social parla di finanza etica, cosmesi solida, sex toys green e soprattutto alimentazione vegetale

