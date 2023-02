Due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno scatenato il delirio della rete con una proposta di matrimonio da sogno.

Nelle ultime ore, il popolo del web è rimasto esterrefatto davanti alle immagini che raccontano la proposta di matrimonio da sogno organizzata da Andrea Dal Corso per la fidanzata Teresa Langella. I due, che sono diventati popolari grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, sono una delle coppie più affiatate e unite del dating show di Canale 5. Insieme da ben tre anni hanno deciso di consolidare la loro relazione giurandosi amore eterno.

Andrea Dal Corso, applausi del web per la proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio organizzata da Andrea Dal Corso per la fidanzata ha fatto sognare la rete.

Tutto è stato programmato durante la vacanza della coppia alle isole Seychelles, dove l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha invitato la sua Teresa a prendere un elicottero.

Da lì il volo per un’isoletta. “In quest’isola abbiamo trovato il cocco più grande del mondo e la tartaruga più grande del mondo – hanno spiegato alla Langella durante il breve viaggio, poi Andrea ha preso la parola – . Il cocco de Mer rappresenta la maternità , mentre la tartaruga è un po’ il simbolo della longevità. Ebbene io ti vedo come la madre dei miei figli…e vorrei vivere insieme a te per sempre…”.

“Forse in quest’isola serve un nuovo primato: quello dell’amore più grande al mondo”, ha concluso Dal Corso, mentre Teresa, affacciandosi dal finestrino dell’elicottero, leggeva la scritta sulla sabbia: “Vuoi sposarmi?”.

Appena approdati sulla spiaggetta, lui si è inginocchiato e le ha mostrato l’anello. Il web si è scatenato applaudendo l’estremo romanticismo di Dal Corso e il video che racconta la proposta di matrimonio ha collezionato migliaia di visualizzazioni.

