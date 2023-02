L’ipotesi di una guerra giudiziaria tra Francesco Totti e Ilary Blasi svanisce: pare che i rapporti tra i due siano ampiamente migliorati.

La diatriba legale tra Francesco Totti e l’ex moglie Ilary Blasi potrebbe concludersi con una separazione consensuale a dispetto di quanto si ipotizzava mesi addietro. I due dovrebbero rivedersi in tribunale a marzo 2023, ma secondo il Corriere della sera, tra loro ci sarebbe aria di pace. A contribuire a rendere il clima tra gli ex coniugi più disteso e civile sarebbe stato proprio il nuovo fidanzato di Ilary, Bastian Muller Pettenpohl.

Ilary, addio a Totti senza rancori: le novità

“I rapporti tra il campione e la conduttrice dell’Isola dei Famosi sono infatti decisamente migliorati. Non proprio cordiali, ma civili, non più tesi, che è già tanto – ha rivelato il quotidiano – […]Adesso sono tornati a parlarsi e con toni pacati. Nessun ripensamento, questo no, Ilary e Francesco conducono ormai due vite separate, sono entrambi serenamente riaccasati e non torneranno insieme, anche se con i sentimenti mai dire mai”.

A spingere Ilary ad optare per una separazione consensuale evitando inutili guerre legali sarebbe stato proprio l’amore per il fidanzato Bastian.

“Dicono che la showgirl ne sia davvero innamorata. E la ritrovata felicità l’avrebbe addolcita nei confronti dell’ex marito, con cui continua a dividere la villa dell’Eur e la cura di Cristian, Chanel e Isabel – si legge – . Pure lei, a questo punto, non vedrebbe l’ora di chiudere con il passato, godersi il presente e programmare il futuro con il nuovo compagno, lasciando perdere ogni desiderio di ripicca, se mai ne ha avuto”.

E, mentre si diffondono rumors su una presunta crisi tra Totti e Noemi Bocchi, il Corriere della sera interviene per smentire anche questa notizia. “Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno appena festeggiato il primo anno insieme, eppure c’era già qualcuno pronto e giurare che non ci sarebbe stato un secondo anniversario per la coppia, già in crisi – si racconta – . Questa voce incontrollata circolava sui social. Ma non era che l’ennesimo gossip in libertà, senza fondamento, di quelli che infiammano il web ma poi lasciano il tempo che trovano”.

