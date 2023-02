Le ultime accuse di Antonella Fiordelisi sono indirizzate a Oriana Marzoli, la sua nemica: il web però la smaschera con un video.

Solo qualche giorno fa, Antonella Fiordelisi accusava Edoardo Donnamaria di averle messo le mani addosso. Ora, l’influencer campana torna a parlare di violenza nella casa del Gf Vip e prende di mira Oriana Marzoli, sua acerrima nemica. In un video che sta facendo il giro del web, si nota Antonella intenta a parlare con Daniele Dal Moro in cucina, mentre la venezuelana le passa alle spalle alla ricerca di qualcosa. “Mi spinge questa!”, ha detto la Fiordelisi, ma il web si è sollevato in coro contro di lei: “Bugiarda!”.

Antonella Fiordelisi contro tutti

Nelle immagini che hanno scatenato la rivolta della rete, infatti, si nota come Oriana sfiori Antonella, senza nemmeno toccarla con il corpo.

Ma le accuse dell’influencer non si sono limitate alla Marzoli. Nella notte appena trascorsa, la Fiordelisi ha iniziato ad urlare contro la maggior parte dei concorrenti del Gf Vip sostenendo di essere vittima di un branco.

Tutto è partito da Tavassi, che è tornato a parlare delle accuse che Antonella ha rivolto a Donnamaria in merito ai presunti atteggiamenti violenti avuti nei suoi confronti.

Dopo aver ammesso in diretta tv di aver tacciato Edoardo di violenza, la Fiordelisi ha sostenuto di non aver mai pronunciato quelle frasi scatenando, così, la polemica.

“Ma come ora neghi, ieri hai confessato! Ti hanno sentita!”, ha urlato Donnamaria, sostenuto da Giaele e Nicole Murgia.

E, proprio in quel momento, Antonella Fiordelisi ha iniziato ad urlare: “È tutto studiato c’è un branco contro di me”.

Antonella: “Mi spinge questa”



MAMMA MIA QUANTO È BUGIARDA, LEI NON STA BENE AIUTATELA#gfvip #oriele pic.twitter.com/g1TWsgNHva — sisonokevin (@_soleilandia_) February 1, 2023

