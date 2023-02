Brutte notizie per Gegia dopo il Grande Fratello Vip: la comica è stata radiata dall’ordine degli psicologi dopo la segnalazione di Veronica Satti.

Al momento del suo ingresso al Gf Vip, Gegia è finita al centro delle polemiche per le frasi indirizzate a Marco Bellavia. L’uomo, in evidente stato confusionale nella casa di Cinecittà, non è stato affatto sostenuto dai suoi coinquilini e, in particolar modo da Gegia che, iscritta all’ordine degli psicologi, avrebbe potuto intuire immediatamente i motivi della sofferenza del compagno di gioco.

Gegia radiata dall’ordine degli psicologi

Veronica Satti, figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del Gf, decise di fare un esposto all’ordine degli psicologi della Regione Lazio per radiarla dall’albo.

Nelle ultime ore, dunque, è arrivata la notizia che la richiesta della Satti è stata accettata e Gegia non fa più parte dell’ordine dei professionisti.

“Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, poi come psicologa te ne assumi le responsabilità. Ora la radiazione è arrivata”, ha sbottato la Satti sui social.

“I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate ‘senza parole’ e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv – ha commentato ancora la ex del Grande Fratello pubblicando la comunicazione ufficiale – Francesca Antonaci (in arte Gegia, ndr) è l’antitesi di chi studia psicologia: lo psicologo è tenuto a ottemperare alle norme del Regolamento Europeo (anche se non pratica) e una di queste norme riguarda la privacy della diagnosi e dei dati sensibili”.

Scusate ma Gegia è stata finalmente radiata dall'albo. pic.twitter.com/YfugVvaZUN — Endless 🍀 (@del_ness) January 31, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG