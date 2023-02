Problemi per Belén Rodriguez nel corso della diretta di ieri de Le Iene: la conduttrice ha allarmato i fan e i colleghi di lavoro.

Cosa sta succedendo a Belén? Per la seconda volta in diretta tv da sola al timone de Le Iene dopo l’addio di Teo Mammucari, la Rodriguez ha lanciato un allarme nel corso della puntata di ieri, 31 gennaio. “Prima di partire, vi devo confessare un segreto – ha esordito lei – . Non sono proprio in forma, quindi inizio la puntata ma chi sa se la finisco. I miei colleghi sono avvertiti”.

Belén, cosa è successo in diretta tv?

Le parole di Belén non sono passate inosservate e, nonostante sia riuscita a concludere in autonomia l’appuntamento con Le Iene, i fan si sono preoccupati per il suo stato di salute.

Non è la prima volta che la Rodriguez racconta di stare poco bene e, recentemente, aveva allarmato i follower dopo aver preso, insieme alla figlia Luna Marì, l’influenza stagionale.

Grazie ad una serie di cure antibiotiche, poi, era riuscita a riprendersi e a tornare in video con Le Iene. Anche questa volta, dunque, si ipotizza che Belén abbia avuto dei piccoli problemi di salute dovuti ai classici malanni di stagione.

Dopo la diretta de Le Iene, tuttavia, è sparita dai social: si attendono novità.

Riproduzione riservata © 2023 - DG