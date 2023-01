La liaison tra Ilary Blasi e Bastian Muller prosegue lontano dalle luci dei riflettori. Dopo la travagliata separazione da Francesco Totti, la conduttrice pare essere riuscita a trovare la serenità al fianco del ricco imprenditore tedesco con cui è stata avvistata per la prima volta dal settimanale Chi. Se all’inizio la Blasi tentava di rimanere lontana da occhi indiscreti, ora pare non abbia più alcuna intenzione di nascondersi. Anzi, la relazione con Bastian sembra essersi fatta talmente seria che Ilary ha deciso di presentarlo alla famiglia.

La conduttrice Mediaset ha trascorso l’ultimo fine settimana sulla neve insieme al nuovo fidanzato, la famiglia e alcuni amici.

Proprio uno di questi, ha deciso di condividere sui social una foto che ritrae Bastian Muller insieme all’allegra comitiva.

Ilary, dunque, ha deciso di presentare l’imprenditore tedesco ai suoi cari e alle persone a lei più vicine, spazzando così via i dubbi che la liaison fosse stata inventata per vendetta nei confronti del Pupone.

E, a rafforzare l’ipotesi che la Blasi si sia davvero innamorata di Bastian, c’è la notizia secondo la quale i figli Christian, Chanel e Isabel lo avrebbero già conosciuto.

