Ilary Blasi ha trascorso il ponte dell’Immacolata con Bastian sulle nevi di St. Moritz: un’amica della conduttrice ha spifferato i suoi segreti.

Da alcune settimane, Ilary Blasi è finita al centro del gossip non solo per la clamorosa separazione da Francesco Totti – cui è stata legata per quasi 20 anni – ma anche per la relazione con l’imprenditore tedesco Bastian. La conduttrice, pronta a tornare in tv con L’Isola dei famosi 2023, ha deciso di uscire allo scoperto per un motivo ben preciso: ecco cosa ha raccontato un’amica della Blasi al settimanale DiPiù Tv.

I segreti di Ilary Blasi: da Totti a Bastian

“È tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore – ha raccontato la donna al rotocalco di cronaca rosa – . Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto”.

Insomma, pare che anche la Blasi abbia ritrovato la serenità accanto all’imprenditore tedesco con cui ha trascorso il ponte dell’Immacolata. Insieme a loro a St. Moritz c’erano anche la figlia più piccola Isabel e l’amica Michelle Hunziker.

La scelta di Ilary di uscire allo scoperto con il nuovo compagno è dovuta soprattutto alla delusione derivante dal comportamento di Francesco Totti.

L’amica della conduttrice, infatti, ha continuato a rivelare: “È rimasta male dal modo in cui Totti ha gestito pubblicamente il suo nuovo amore. Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”.

E, ora, insieme all’uomo tedesco, Ilary pare stia organizzando il Capodanno in una località esotica.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG