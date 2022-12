Ilary Balsi e Michelle Hunziker si concedono una vacanza in montagna con le figlie e, sembrerebbe, con Bastian, nuovo fidanzato della Blasi.

Ilary Balsi e Michelle Hunziker si godono una vacanza tra la neve per il ponte dell’Immacolata. Le due amiche, insieme alle loro foglie, sono a Saint Moritz e stanno condividendo le loro giornate sui social ai loro fan. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, sembrerebbe esserci anche Bastian, il nuovo fidanzato della showgirl romana.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker a Saint Moritz

Una vacanza in occasione del ponte, all’insegna di relax, neve e sciate. Ilary Blasi e Michelle Hunziker sono assieme alle loro figlie. Con la Blasy c’è Isabel, di 6 anni, mentre la Hunziker condivide la vacanza con Sole, 9 anni, e Celeste, 7, le figlie avute da Tomaso Trussardi. Assieme a loro, sembrerebbe esserci anche il tedesco Bastian, il nuovo fidanzato della Blasy, con cui è stato avvistato per la prima volta solo poche settimane fa.

Dalla donna non arrivano conferme, si limita a pubblicare su Instagram foto insieme alla sua amica, le sue figlie e in compagnia di Giorgio Rocca, ex campione di sci che lì ha la sua ski academy. I fan muoiono dalla curiosità di sapere se assieme a loro è presente anche Bastian e sperano in qualche aggiornamento dalla coppia e si chiedono se usciranno mai allo scoperto. Francesco Totti e Noemi Bocchi, infatti, non si nascondono più, tanto che sono stati recentemente paparazzati durante una lite in un ristorante.

Riproduzione riservata © 2022 - DG