L’ultimo regalo di Cristiano Ronaldo alla sua Georgina Rodriguez è davvero extra lusso: l’anello costosissimo conquista la scena.

Non solo calcio. Quando non gioca, Cristiano Ronaldo sa bene come spendere i suoi (tantissimi) soldi. Non ha badato a spese il portoghese ex Real Madrid e Juventus, ora impegnato col Portogallo al Mondiale, quando si è trattato di regalare un super anello alla sua Georgina Rodriguez, forse come pegno d’amore in vista del matrimonio. Il gioiello, sfoggiato anche via social, ha un costo davvero esagerato…

Cristiano Ronaldo: l’anello a Georgina è costosissimo!

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Come detto, non ha badato a spese neppure questa volta Cristiano Ronaldo. In modo particolare non lo ha mai fatto quando si è trattato di fare regali o acquistare qualcosa per sé o per la sua famiglia.

Anche in questo caso, CR7 ha messo mano al conto in banca e ha donato alla sua bella compagna Georgina un anello dal costo super! Lady Ronaldo si è presentata allo stadio durante il Mondiale per assistere alla sfida del Portogallo contro la Svizzera e lo ha fatto con un look ben pensato in ogni minito dettaglio. Compreso, appunto, l’anello di cui vi stiamo parlando.

Proprio il gioiello ha attirato l’attenzione anche per via di un post Instagram pubblicato dalla donna nelle ore successive alla partita. Si tratta di un anello con diamante Cartier da 600mila sterline (oltre 696mila euro), tempestato di diamanti e con un grande zaffiro. Sembra proprio essere l’anello con il quale Cristiano le abbia chiesto la mano, anche se sul matrimonio ancora nessuna news e data.

A completare il look di Georgina, secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, anche una collana di rubini da 250mila sterline (più di 289mila euro), un braccialetto abbinato da 150mila (quasi 174mila euro) e diversi anelli per un valore complessivo di 50mila sterline (57mila euro). Oltre a questi, anche un orologio: un Rolex GMT master II in oro bianco 18 carati, con diamanti dal costo di 400mila sterline (più di 464mila euro).

Di seguito un recente post Instagram proprio di Georgina Rodriguez con le foto dove è possibile vedere il gioiello:

