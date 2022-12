Marco Bellavia non ci sta e dopo il ritorno nella Casa del GF Vip di Ginevra Lamborghini ha detto la sua in modo molto forte.

Ginevra Lamborghini torna nella Casa del GF Vip. Dopo aver fatto infuriare il web, per via dei precendenti in questa edizione con la squalifica che l’aveva vista protagonista dopo i fatti di bullismo ai danni di Marco Bellavia, ecco che proprio l’uomo non ha preso bene il “perdono” del programma verso la donna e sui social ha voluto dire la sua a “gran voce”.

Marco Bellavia non ci sta: le parole su Ginevra Lamborghini

Marco Bellavia

Come detto, Ginevra Lamborghini era stata eliminata ad un paio di settimane dal via del GF Vip. Per la precisione era stata squalificata per essersi resa protagonista di ignobili dichiarazioni verso Marco Bellavia che inneggiavano al bullismo.

Eppure, col passare del tempo e dopo un “periodo di punizione”, la ragazza non solo è stata riammessa in studio ma adesso ha ottenuto anche un ritorno nella Casa. Infatti, nella scorsa puntata, Alfonso Signorni ha annunciato il rientro nell’abitazione della ragazza per una settimana.

Ginevra resterà all’interno della Casa per 7 giorni per rianimare un po’ le dinamiche del reality. Una situazione che dopo un iniziale silenzio ha visto Marco Bellavia dire la sua a gran voce sui social.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha scritto, infatti, su Twitter: “Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti… Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso…”. Nei tag scelti dall’uomo che pare rivolgersi ai telespettatori, anche il riferimento al bullismo subito.

Di seguito il post su Twitter dell’uomo che ha spiegato in modo chiaro il suo pensiero sull’ingresso – anche se per un tempo limite – della ragazza dopo le note e spiegate vicende:

Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso… #bullismo @ACBS_NoBully @PamelaPrati_ #GFvip #belprati pic.twitter.com/G51B8OUUPA — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) December 8, 2022

