Momento con i fan per Chiara Nasti che ha risposto a qualche domanda a proposito della sua vita attuale dopo il parto del piccolo Thiago.

Dopo la nascita del suo primogenito Thiago, Chiara Nasti si sta godendo la nuova vita da mamma. Allo stesso tempo la giovane influencer non dimentica i suoi ai quali a concesso in queste ore alcuni momenti per un bel Q&A. Spiccano parole sull’esperienza fin qui vissuta da madre e anche quelle a livello “fisico” relative al peso e alle forme prese durante la gravidanza.

Chiara Nasti: la nuova vita da mamma

Chiara Nasti

Dopo aver dato l’ennesima lezione agli haters nei giorni scorsi, Chiara Nasti è tornata a parlare con i fan. Molto interessante il recente Q&A andato in scena su Instagram.

La neo mamma ha risposto alle domande sulla sua “nuova vita”. A chi le chiedeva se preferisse la vita di prima o quella attuale, la donna ha risposto: “Ma, direi che ora ho davvero proprio tutto, quindi adesso”.

Spazio anche alle domande relative alla forma fisica e ai chili presi in gravidanza: “Totali non ne ho idea, credetemi. Gli ultimi tre mesi di gravidanza me li sono goduti al 100% mangiando l’impossibile. Comunque ho sempre fatto fatica a mettere su chili, infatti vorrei tenerne alcuni in più. Speriamo bene”.

Sulla maternità e la vita impegnativa da madre: “Pensavo fosse più semplice: a parte gli scherzi non faccio molto in questo momento, mi occupo il 100% di lui, poi l’allattamento mi stanca un casino. Comunque se c’è mia madre riesco a fare qualcosa ma quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui. Poi dipende da che tipo di mamma siete: io non riesco a staccarmi da lui”.

Di seguito anche un recente post Instagram della neo mamma che sembra essere già decisamente in forma smagliante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG