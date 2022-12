Aurora Ramazzotti si sta riprendendo da una brutta influenza e sui social racconta come sia ormai quasi guarita senza medicinali.

Nelle scorse giornate Aurora Ramazzotti aveva fatto un po’ preoccupare i suoi seguaci social per alcune stories dalla propria abitazione dove, insieme al compagno Goffredo Cerza, stava cercando di superare una brutta influenza. Oggi, sempre via social, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dato delle news sulle sue condizioni di salute.

Aurora Ramazzotti, come sta? Le parole

Aurora Ramazzotti

Come anticipato, nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti aveva condiviso con i suoi follower il fatto di aver passato il compleanno con l’influenza stagionale che sta colpendo un po’ tutti in questo periodo. Successivamente c’erano state altre stories ma senza particolari miglioramenti o parole della ragazza. Ora, finalmente, ecco un aggiornamento che ha fatto stare più tranquilli anche tutti i fan.

La ragazza, infatti, specie da quando è in gravidanza, ha sempre un occhio di riguardo in più da parte dei suoi seguaci ed ecco perché oggi ha spiegato quali siano ora le sue condizioni.

Nella storia che la showgirl ha postato sul proprio profilo Instagram, la donna appare molto più in forma rispetto ad alcuni giorni fa quando l’influenza l’ha costretta a casa. “Allora amici, posso dire che sono semi risorta da questa influenza. So che ci sono davvero tante persone che stanno male in questo momento: mai vista una strage così. Devastante questa influenza. T’ammazza. Poi figuratevi: io non posso neppure prendere i farmaci quindi sono ancora qui con un po’ di tosse però sto molto meglio. Devo dire che un compleanno così non l’avevo mai fatto. Ora sto andando a fare un po’ di movimento perché ero una settimana con le chiappe sul divano e ne ho bisogno”:

Poi un messaggio a chi sta male: “Voglio dire a tutti quelli che stanno male che sono con loro!”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della giovane futura mamma:

