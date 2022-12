Un tatuaggio sul braccio con una dedica speciale: Flavio Briatore sorprende tutti e mostra l’opera disegnata sul suo corpo.

Arriva dai social un’immagine davvero bellissima fatta per un motivo speciale. Parliamo di Flavio Briatore che ha pubblicato cosa ha deciso di farsi tatuare sul braccio. Il noto imprenditore, alla veneranda età di 72 anni, ha scelto un tatuaggio di un falco. La dedica, per i più perspicaci, è chiara. L’opera è per suo figlio Nathan Falco.

Flavio Briatore: il tatuaggio è speciale

FLAVIO BRIATORE

Come detto, attraverso alcune stories su Instagram e a che una clip video pubblicata, Flavio Briatore ha deciso di far vedere a tutti il suo nuovo tatuaggio al braccio. Un disegno davvero grande che copre l’intero arto dove adesso appare un falco e la data del 2010.

Non un animale a caso, bensì quello che richiama al nome del suo ragazzo, Nathan Falco appunto. “Omaggio a Nathan Falco Briatore”, ha scritto l’imprenditore nella didascalia del post social condiviso.

Da sottolineare come mentre l’uomo si faceva tatuare l’animale sul braccio, al suo fianco era presente anche la madre di Nathan, ovvero la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Dalle storie della donna è possibile vedere come anche lei abbia optato per dei tatuaggi. La showgirl ha deciso di farsi scrivere “Amati” ma anche il numero 18 che lei stessa ha spiegato essere collegato sia al figlio, nato il 18 marzo del 2010, ma anche ai nipotini.

Di seguito il post Instagram dove è possibile vedere il tatuaggio dell’imprenditore:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG