La nota cantante e opinionista Orietta Berti ha progetti ben chiari per il futuro: col GF Vip sarà addio. Ecco cosa farà.

Una edizione scoppiettante al GF Vip nel ruolo di opinionista, ma per Orietta Berti è già arrivato il momento di cambiare aria. Infatti, stando agli ultimi rumors, la cantante dirà addio al reality per concentrarsi su altri programmi che saranno, per giunta, su altre reti…

Orietta Berti saluta il GF Vip: ecco cosa farà

Orietta Berti

Ci sono novità nel futuro lavorativo di Orietta Berti. La donna sarebbe sul punto di chiudere la sua breve esperienza al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli e del conduttore Alfonso Signorini.

A partire dalla prossima edizione del reality di Canale 5, infatti, pare proprio che le cose cambieranno. La Berti è uno dei volti in studio destinati a cambiare. Nel suo futuro pare ci siano altri impegno molto importanti persino su altre reti.

Dalle ultime indiscrezioni riportate da Oggi, citate da Libero, terminata l’esperienza in Mediaset, Orietta Berti tornerà subito alla Rai. I telespettatori dovrebbero rivedere l’artista al tavolo di ‘Che tempo che fa’, trasmissione condotta da Fabio Fazio.

Non solo. Pare che la donna abbia anche chiuso un accordo per recitare in una fiction di successo sempre della Rai, ovvero ‘Che Do ci aiuti’. In questo caso si tratterebbe di una semplice apparizione in veste di guest star.

Staremo a vedere se sarà davvero così e come se la caverà la buona Orietta. Sembra comunque assicurato l’addio al GF Vip e al ruolo di opinionista che la stessa donna aveva ammesso di aver accettato in campo di un molto alto cachet.

Di seguito un recente post Instagram della donna:

