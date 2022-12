Si riapre il caso Vittoria Deganello-Alessandro Murgia? La sorella del calciatore sarebbe prossima ad entrare al GF Vip. Sui social…

Potrebbe riaccendersi – ammesso che non l’abbia già fatto a giudicare da quanto accaduto sui social – il caso Vittoria Deganello–Alessandro Murgia. La donna, che sta portando avanti una gravidanza dopo l’addio al calciatore, ha confermato, in modo indiretto, alcune indiscrezioni che vorrebbero la sorella dell’atleta, Nicole, prossima ad entrare nella casa del GF Vip.

Vittoria Deganello, i rumors sulla sorella di Murgia al GF Vip

Alessandro Murgia

Come anticipato, sebbene non ci siano state ancora conferme ufficiali da parte del GF Vip e neppure da parte dei diretti interessati, sembra che Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro, sia destinata ad entrare nella Casa per partecipare al reality. Una notizia che, se confermata, riaprirebbe inevitabilmente il caso legato a Vittoria Deganello e alla gravidanza che la giovane ex Uomini e Donne sta portando avanti da sola dopo l’addio al giocatore.

Proprio la Deganello ha in qualche modo confermato quanto accadrà tra qualche giorno rispondendo a delle domande dei fan sui social. Nelle stories Instagram della ragazza, infatti, si legge: “La verità sale sempre a galla, le persone prima o poi si rivelano sempre per quello che sono”. Poi ancora: “Non vi anticipo niente, vi lascio la sorpresa”. E ancora: “Io non dico più nulla, tra poco ci penserà qualcun altro a raccontarvi una storia”.

La ragazza ha poi deciso di chiudere l’argomento sottolineando un aspetto molto preoccupante: “Vi lascio la sorpresa. Dopo due storie qui mi sono arrivate chiamate di minacce”.

A questo punto non resta che attendere conferme ufficiali o smentite e capire come potrà evolversi questa situazione che sui social è davvero molto seguita. La speranza è che qualsiasi piega prenda non degeneri pericolosamente per le persone coinvolte.

Di seguito un vecchio post Instagram della influencer:

