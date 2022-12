Bianca Balti si è risvegliata dopo l’intervento di mastectomia, a cui si è sottoposta per evitare l’insorgere di un tumore, e ha subito rassicurato i fan.

Nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre, Bianca Balti si è sottoposta ad un intervento di doppia mastectomia. La modella aveva infatti da poco scoperto di avere la mutazione BRCA 1, che aumenta il rischio di contrarre il tumore al seno. Per evitare questa grave conseguenza, quindi, ha deciso di farsi asportare entrambi i seni e l’utero. Con un intervento di questo tipo, le possibilità di contrarre il tumore si riducono del 95%. Subito dopo l’intervento, la modella ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un messaggio.

Bianca Balti: il messaggio dopo l’intervento

La modella 38enne ha voluto documentare il suo intervento sia prima che dopo. Prima di entrare in sala operatoria, sul letto di ospedale, aveva detto di essere già sotto tranquillanti e pronta per l’operazione. Dopo qualche ora, ricompare sui social per tranquillizzare sull’esito dell’intervento: “Eccomi, guardate mi hanno dato anche il reggiseno rosa. Sono uscita ora, è andato tutto bene. Avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata e mi hanno dato degli antidolorifici“.

Fortunatamente l’intervento è andato bene e la modella non ha perso la voglia di scherzare, aggiungendo: “Sono in camera, ho anche la televisione e un crocifisso, mi hanno dato solo una gelatina da mangiare ma io ho una gran fame, mi mangerei tipo cinque hamburger con le patatine”. L’intervento è avvenuto in California, al Providence Saint Joseph Medical Center.

Ai suoi fan aveva rivelato le su fragilità e la preoccupazione di sottoporsi ad un intervento di questo tipo: “Mi sento orgogliosa, impaziente nell’attendere la data, ma sono fragile e spaventata. Terrorizzata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino a oggi la mia femminilità. Ora che non posso tirarmi più indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi per sentirmi dire quanto sono coraggiosa”. Allo stesso tipo di intervento si era sottoposta l’attrice Angelina Jolie, che aveva portato all’attenzione del grande pubblico questo problema di salute.

