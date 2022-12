Il web tiene sempre sotto controllo Chiara Ferragni e, nelle ultime settimane, molti avevano notato un cerotto sul braccio sinistro dell’imprenditrice digitatale. Se tanti avevano pensato si trattasse di un cerotto anticoncezionale, tanti altri avevano ipotizzato che si trattasse di una semplice ferita che la moglie di Fedez era stata costretta a curare. Nelle ultime ore, però, è stata proprio lei a rompere il silenzio e svelare il “mistero” del cerotto attraverso un video su Tik Tok.

“Ho visto che tutti parlano di questo cavolo di cerotto che ho sul braccio da due settimane e, visto che ho avuto il risultato, posso parlare. Prima preferivo aspettare”, ha esordito la Ferragni lasciando intendere che si trattasse di qualcosa di serio.

“Una volta all’anno, ora ogni sei mesi, faccio un controllo ai nei perché ho familiarità, purtroppo, con i melanomi, quindi li controllo molto spesso – ha spiegato lei – . Rispetto a sei mesi fa, il neo sul braccio era leggermente cambiato di colore e, per precauzione, è stato meglio toglierlo”.

“È arrivato il risultato dell’istologico ed è tutto ok – ha concluso Chiara – . Era un neo che è cambiato di colore, ma poteva trasformarsi quindi era meglio toglierlo perché nel tempo poteva trasformarsi in melanoma”.

