Cosa è accaduto nel weekend? Tutte le notizie e i protagonisti della cronaca rosa: scoop, indiscrezioni e annunci.

Tutte le notizie più gettonate del weekend: cosa è successo in tv, radio e web? Chi sono stati i protagonisti del gossip, nostrano e d’oltreoceano? Dalle ultime indiscrezioni sul caso che ha visto coinvolti Teo Mammucari e Le Iene fino alla verità – o presunta tale – sui rumors che parlano di un flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore.

Il gossip del weekend

L’uscita da Le Iene di Teo Mammucari è stata ufficializzata con un comunicato stampa di Mediaset. Dagospia ha parlato di una clamorosa lite tra il conduttore e l’ideatore dello show, Davide Parenti, che in merito ha commentato: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”.

Si torna a parlare di Francesca Barra e Claudio Santamaria, accusati da Roberta Bruzzone di aver finto un aborto per vendere il libro in uscita. Dopo lo sfogo dell’attore, la giornalista è intervenuta annunciando di aver avviato azioni legali: “Vi trascinerò in tribunale”.

Occhi puntati su Domenica In. L’ospitata di Iva Zanicchi ha fatto calare il gelo in studio. La cantante, accusando Amadeus di aver mancato nel non creare al Festival un trio di cantanti italiane, si è lasciata scappare una battuta che non è piaciuta quasi a nessuno: “Patty Pravo, Ornella Vanoni, Mina? Sono morte”.

Grande attenzione anche nei confronti di Verissimo e degli ospiti del fine settimana. Paola Caruso ha svelato a Silvia Toffanin il dramma che sta vivendo a causa di una puntura iniettata al figlio Michele da un medico arabo. “Non cammina più, deve fare fisioterapia tutti i giorni”, ha raccontato la showgirl in lacrime.

Barbara D’Urso si è concessa per una lunga intervista nel salotto di Canale 5. Immancabile la domanda sul presunto flirt con Briatore: “Flavio è un mio amico, punto. Lui è veramente un ‘ragazzo’ interessante e carino, bella testa, legatissimo al figlio Nathan che ho conosciuto. Vive per Nathan, e questo lo ho apprezzato molto”.

Infine, le ultime notizie sul Festival di Sanremo 2023. Amadeus ha annunciato gli altri ospiti della kermesse, Gino Paoli e Peppino Di Capri, mentre pare che Anna Oxa duetterà nella terza serata con un violinista albanese: sarà l’unica a non essere accompagnata da un collega.

