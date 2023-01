Cosa c’è di vero sul presunto recente flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore? A parlare è stato il noto imprenditore…

Il 2023 è iniziato in modo assolutamente scoppiettante in tema nuovi amori o presunti tali. Da qualche settimana, infatti, a far discutere anche il potenziale flirt tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso. I due sarebbero stati visti insieme a cena. Ma cosa c’è di vero in questa storia? A parlarne è stato l’imprenditore.

Le parole di Flavio Briatore

FLAVIO BRIATORE

Dopo essere stati visti a cena e, per qualcuno, aver anche trascorso la notte insieme, era impossibile non nascessero dei rumors sul loro conto. Per questo Flavio Briatore e Barbara D’Urso hanno “dovuto” rispondere alle domande sul tema.

In particolare a dire la sua sulla vicenda è stato l’imprenditore che al settimanale Nuovo avrebbe commentato: “Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”.

Insomma, la verità è questa: nel cuore del buon Flavio c’è solo suo figlio.

Una risposta simile era arrivata in precedenza anche da Carmelita: “Il mio cuore di chi è? I miei figli. E l’amore che la gente che mi dimostra affetti ogni giorno”, le sue parole a TV, Sorrisi e Canzoni solamente qualche giorno fa.

Al momento quindi nessuno dei due si è sbilanciato sul tema e ha lasciato intendere che non ci sarebbero love story all’orizzonte.

Di seguito proprio un post Instagram dell’imprenditore con suo figlio:

