Polemiche ad Amici dopo il brutto voto di Alessandra Celentano ai danni dell’alunna. Sui social scoppia la bufera.

Non solo la querelle tra Gianmarco e il maestro Todaro, ad Amici, specie dopo il daytime odierno, è polemica dopo il voto ricevuto dalla ballerina Vanessa da parte della professoressa di danza, Alessandra Celentano.

Bufera social su Amici dopo l’1 a Vanessa

Maria De Filippi

L’edizione di quest’anno di Amici è senza dubbio tra le più “agitate”. Infatti, oltre all’ormai superato caso Capodanno, non sono mancate le varie litigate e discussioni anche in tema scolastico.

L’ultima a farne le spese è stata la ballerina Vanessa, entrata nel talent show di Canale 5 solo di recente per volere di Emanuel Lo.

Il maestro l’ha voluta nel suo gruppo nonostante, ormai, per la classe sia imminente il serale. Molti si sono lamentati per i nuovi banchi nella scuola ed in particolare Alessandra Celentano.

Proprio l’insegnante di danza è stata protagonista del daytime odierno con l’allieva scatenando una vera e propria bufera social.

La Celentano ha come sempre assegnato dei compiti complicati ai ballerini per metterli alla prova. Anche in questo caso, con Vanessa, è accaduta la stessa cosa.

Peccato che la ragazza, a detta della maestra, abbia fallito. La donna ha giudicato la prestazione della ragazza da 1 “in pagella”. Un voto che non è stato pari a zero solo “per il coraggio”.

Proprio queste parole hanno acceso grande polemica sui social dove moltissimi utenti, telespettatori della trasmissione, si sono ribellati per il modus operandi non solo della Cele, ma in generale anche di Emanuel Lo, reo di aver fatto entrare la ragazza nel momento sbagliato.

“La state umiliando”, “Poverina, mi dispiace troppo”. “Ma che senso ha avuto farla entrare per trattarla così e farlo fuori?!”. Questi alcuni dei commenti.

Di seguito il post Instagram del programma su quanto accaduto nel daytime tra l’alunna e la Celentano:

Come conseguenza, anche le tantissime reazioni dei telespettatori e appassionati del talent show:

L’hanno fatta entrare solo per dirle che è un disastro totale. Non ha manco creato dinamiche. Non ha senso! Umiliazione inutile! #Amici22 — biscia (@bisciacremisi) January 26, 2023

piccina mi dispiace proprio per lei #amici22 — sarab🩰 (@itsarasdiary) January 26, 2023

