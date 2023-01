La cantante e conduttrice di X Factor 2022, Francesca Michielin, ha voluto mandare un messaggio sull’uso dei social parlando molto direttamente.

L’abbiamo vista nei panni di conduttrice a X Factor 2022 e la musica è il suo mondo. Parliamo di Francesca Michielin che su Tik Tok si è fatta promotrice di un bel messaggio che dovrebbe essere visto e ascoltato da tutti sul corretto utilizzo dei social. Prendendo alcuni esempi di commenti e situazioni che vengono a crearsi quotidianamente sulle varie piattaforme, l’artista ha trovato un modo molto originale e diretto di dire “basta!”.

Il videomessaggio di Francesca Michielin

Francesca Michielin

“Ti vedo grassa, troppo magra, cosa sono quei i brufoli?”. Inizia così il filmato Tik Tok di Francesca Michielin con cui ha voluto sottolineare come i social, spesso, vengono utilizzati male dalle persone. Ma soprattutto come i commenti che vengono fatti ad altri individui possano fare tanto male a chi li riceve.

Mostrandosi senza trucco, la cantante ha deciso di scendere in campo con un lungo sfogo: “Sono piena di tutte queste frasi come: ‘Ma tutti questi brufoli cosa sono’. ‘Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto’, ‘Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi’. ‘Ti vedo un po’ troppo magra’, ‘Ma mangi vero?’ oppure ‘Ma sbaglio o in questo periodo sei a diete? No perché mi sembra che mangi un botto, non ti fai mancare proprio niente'”.

E facendo altri esempi di commenti: ‘Guarda che per fare il tuo lavoro, l’immagine è fondamentale’, ‘Ma come è ingrassata quella lì oh’. ‘Ma ci si potrà mica ridurre così’. Questi sono tutti commenti non richiesti ma soprattutto non sono veri perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte, non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi”.

La riflessione della Michielin poi prosegue: “I social ci hanno portato ad avere un’opinione su tutto, anzi ci inducono a commentare qualsiasi cosa. Anche se non ci è richiesto. Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i ca**i nostri”.

Da qui il consiglio: “Proviamo a fare tutti e tutte insieme un esercizio, prima di commentare l’aspetto fisico o qualsiasi caratteristica di una persona: fermiamoci un attimo, chiediamoci perché dovremmo commentarlo e soprattutto se commentandolo faremmo qualcosa di utile”.

“Vi assicuro che facendo questo tipo di ragionamento ci si rende presto conto che commentare il corpo altrui, la condizione fisica altrui non serve a niente. Anzi, spesso l’altra persona può rimanerci molto male. E una persona non sempre dimagrisce o ingrassa per motivi puramente estetici, anzi”.

Il finale del filmato è un semplice consiglio col sorriso: “Be kind”.

Di seguito il video su Tik Tok della cantante e conduttrice:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG