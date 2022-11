Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato 23 anni di matrimonio e, per l’occasione, hanno svelato il segreto delle nozze durature.

Se nel mondo dello spettacolo tante coppie famose scoppiano, Benedetta Parodi e Fabio Caressa sembrano resistere alle tentazioni e allo scorrere del tempo. Dal lontano 1997, anno in cui si sono conosciuti per la prima volte nei corridoi di Telepiù (oggi Sky), la conduttrice televisiva e il giornalista non si sono più lasciati. E, nonostante inizialmente le intenzioni di lui non fossero ben chiare, alla fine Caressa è capitolato e non ha più potuto fare a meno della Parodi.

Benedetta Parodi e le nozze con Fabio Caressa

Intervistati dal Corriere della sera, Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno ripercorso le tappe fondamentali della loro unione: dal primo invito di lei al cinema fino alla famiglia che hanno costruito oggi, passando per l’acquisto della loro casa e il segreto che rende le nozze durature.

“Ci abbiamo messo un mesetto per capire cosa volevamo e, dopo 10 giorni, vivevamo insieme – ha ricordato il giornalista sportivo – . Ho chiuso la porta e non l’ho più fatta uscire”.

Alla base di un matrimonio così saldo ci sono la libertà e il rispetto per gli spazi dell’altro. “Accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori”, hanno raccontato i due, svelando anche il vero segreto di un’unione solida.

“Abbiamo fatto il patto del pigiama, mai stare in pigiama o in tuta – hanno raccontato – . Ora, lei la tuta la mette. Allora, la metto anche io, poi mi guardo, mi faccio schifo, la tolgo e la abbandono per terra”.

