Benedetta ricorda che la sera prima che suo padre morisse gli è apparso in sogno per salutarla.

Ad Alessandria, Cristina racconta che la chiamavano la Parodina perchè sorella di Cristina mentre in tv è sempre stata fiera di sua sorella maggiore senza invidia.

8 anni di differenza con Cristina e 9 anni con il fratello Roberto. Benedetta è il fulcro che unisce tutta la famiglia.

Matilde ed Eleonora, le 2 figlie di Benedetta e Caressa. Matilde studia canto e musica da quando ha 7 anni e orasta lavorando al suo primo progetto musicale. Il rapporto con la mamma è amichevole ma allo stesso tempo è una figura solida della famiglia. Per Matilde ed Eleonora il papà Fabio è il supereroe che c’è e ci sarà sempre.

