Intervista senza freni per Giulia Salemi che ha raccontato la sua esperienza al GF Vip come opinionista dedicata ai social e non solo.

Onesta. Forse anche per questo che piace tantissimo ai telespettatori e agli utenti social. Stiamo parlando di Giulia Salemi che si è presa il suo spazio in questa edizione del GF Vip come opinionista “social”. La ragazza ha raccontato a TV, Sorrisi e Canzoni alcuni dettagli della sua esperienza commentando anche i concorrenti della Casa.

Giulia Salemi a tutto GF Vip…

Giulia Salemi

Le parole della bella Giulia partono dalla composizione del cast e dei concorrenti della Casa: “Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere”.

Fatta questa premessa poi: “Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana. Antonella passa da un atteggiamento arrogante, che i più giovani definirebbero da ‘chica mala’, a una dolcezza infinita. Provoca e fa la vittima, non la capisco ma di certo è una concorrente utile al programma”, le parole riprese da Biccy.

Non manca un passaggio doveroso su Alfonso Signorini: “Imparo tanto da lui e abbiamo un rapporto bellissimo. Io sono una persona molto curiosa, gli faccio tante domande e parliamo di tutto: è un’enciclopedia vivente. È divertente, non è affatto un boomer e si mette in gioco senza prendersi troppo sul serio. Posso dire di avergli insegnato anch’io qualcosa: i trucchetti su TikTok. Ora li pubblica da solo e fa dei numeri pazzeschi: è la conferma che si impegna in tutto quello che fa!”, ha scherzato la Salemi.

Ancora sul GF Vip e il ruolo in studio: “La mia esperienza al Grande Fratello Vip è molto intensa ed estremamente costruttiva. Con un professionista come Alfonso Signorini e due giganti come Orietta Berti e Sonia Bruganelli, imparo qualcosa in ogni momento. Posso dire che è un’ottima scuola, e poi avendo partecipato due volte come concorrente la sento davvero come la mia “Casa”. E questo mi spinge a cercare di fare il mio lavoro al meglio in ogni situazione”.

Di seguito anche un recente bel messaggio della donna nel corso della diretta del GF e pubblicato anche su Instagram in un post:

Riproduzione riservata © 2023 - DG