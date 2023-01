Dura presa di posizione ad Amici da parte del maestro Rudy Zerbi verso Wax: voto zero e compito molto complicato da portare a termine.

Daytime incandescente ad Amici, dove tra le note più “dolenti” c’è anche il compito speciale dato da Rudy Zerbi a Wax. Non tanto per l’assegnazione del brano, quanto per il modo e le parole che il professore di canto ha usato verso l’allievo.

Amici, Rudy Zerbi duro con Wax

Rudy Zerbi

“Caro Wax, davanti alla tua esibizione ‘Diavolo in me’, ennesima interpretazione stucchevole e teatrale, ho avuto una sensazione di noia e fastidio e ti ho dato zero. Come in tutte le cose della vita, il troppo stroppia e può rovinare anche l’effetto scenico dell’esibizione. Dopo mesi che ti vedo fare sempre le stesse facce, espressioni e movimenti, ho la sensazione di poter anticipare, in ogni dettaglio, quello che farai ancora prima che tu lo faccia”, queste le prime parole di Zerbi a Wax in una lettera con l’assegnazione di un compito.

E ancora: “Se una volta la tua esibizione era uno dei piatti principali della puntata, adesso è solo un contorno. Insomma, quello che prima era novità adesso è banale repertorio. Come del resto dimostrano le ultime due classifiche delle gare di canto. Per questo voglio darti un compito in cui mi dovrai dimostrare che Wax non ha già dato tutto quello che poteva dare e che può interpretare un brano anche senza tutte quelle espressioni facciali e mossette che rendono tutto tremendamente uguale. Ti avverto, non provare a nasconderti dietro lo stile personale e la libertà artistica. Un vero artista è capace di rinnovarsi e continuare a sorprendere”.

Di seguito anche il recente post Instagram della trasmissione con la “lettera” del professore all’alunno:

La reazione dello studente è stata di scontento. Il ragazzo l’ha presa sul personale. Di seguito anche il post Twitter:

Wax dopo aver ricevuto il compito del prof Zerbi si confronta con i compagni in casetta #Amici22 pic.twitter.com/2Ywg3chHCN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG