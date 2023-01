Una segnalazione, forse più di una. Ed è per questo che l’indiscrezione secondo cui Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero in crisi prende sempre più maggiore concretezza. E c’è di più: qualcuno afferma che lui stia pensando ancora a Ilary Blasi…

Arrivano notizie davvero choc. Sembra esserci aria di crisi tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Da qualche giorno si parla di relazione al capolinea tra i due. Anzi. Pare che la coppia abbia preso le distanze, almeno rispetto a qualche tempo fa.

La conferma arriverebbe prima da una segnalazione di un utente e poi dalle parole dell’esperta di gossip Deianira Marzano che, appunto, ha riporta l’ennesima segnalazione sulla vicenda.

Un utente ha spiegato alla donna di aver notato l’assenza di Noemi ad una serata in cui era presente l’ex capitano della Roma. Un fatto ritenuto insolito dato che i due solitamente si erano fatti vedere sempre insieme.

Non solo. L’utente ha aggiunto che i due si sarebbero lasciati. A conferma della sua tesi anche il commento della Marzano che ha scritto: “Gira voce, e non è l’unica, che sia finita tra Totti e Noemi”.

Va detto che nella segnalazione dell’utente viene precisato che l’ex giocatore stia ancora vivendo nell’appartamento da poco preso con Noemi.

Di seguito un recente post Instagram del Pupone col figlio:

