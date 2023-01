Si avvicina Sanremo 2023 e Amadeus svela il ruolo delle co-conduttrici. Particolare curiosità hanno destato le parole su Chiara Ferragni.

Sanremo 2023 è sempre più vicino. Il Festival della canzone italiana avrà inizio il prossimo 7 febbraio e iniziano ad arrivare alcune anticipazioni su quanto accadrà nelle varie serata. In particolare, in una recente intervista a Chi da parte di Amadeus, è stato svelato cosa faranno Chiara Ferragni e le altre co-conduttrici.

Amadeus e il ruolo delle co-conduttrici

Amadeus

Prima di entrare nel dettaglio di quello che avverrà a Sanremo 2023, Amadeus ha raccontato come è riuscito ad ottenere il “sì” di Chiara Ferragni per il Festival: “È carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: ‘Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta’”.

E sul ruolo che avrà la moglie di Fedez, così come quello delle altre co-conduttrici Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani, il presentatore ha aggiunto: “Ogni ragazza farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia”.

A questo punto non resta che attendere il grande arrivo di Sanremo per sentire argomenti e reazioni su come se la caveranno conduttori e conduttrici in occasione dello show dall’Ariston.

Da sottolineare come il presentatore abbia annuciato un videomessaggio del presidente dell’Ucraina Zelensky: “Siamo in contatto, ho chiesto di essere presente con un messaggio registrato. Deve essere un messaggio di pace”.

Di seguito quello che era stato l’annuncio della presenza della Ferragni al Festival:

