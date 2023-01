Prime riflessioni di Bianca Atzei diventata da pochi giorni mamma del piccolo Noa Alexander. Il tema delicato è quello del post parto.

Un momento spesso complesso per le madri, è quello appena successivo all’arrivo del tanto atteso figlio. Si sente parlare con maggiore frequenza di post partum e di depressione. In tal senso, anche Bianca Atzei, da poco diventata mamma del piccolo Noa Alexander, ha voluto dire la sua sull’argomento raccontando come sta vivendo questo periodo.

Bianca Atzei, le parole dopo il parto

Bianca Atzei

Soprattutto nell’ultimo periodo si è parlato molto delle neo mamme e delle difficoltà che queste donne devono affrontare sia durante che dopo il parto. In tante, compresi personaggi noti, hanno chiesto maggiore attenzione e solidarietà. Sul tema ha provato ad esprimersi su richiesta dei fan anche Bianca Atzei.

La cantante, infatti, ha risposto nel corso di un box di domande su Instagram, sull’argomento: “Non basterebbe questo spazio per rispondere e dire un pensiero. È importante avere un supporto mentale, un sostegno fisico. Avere il proprio compagno vicino e sentirsi amate è importante. Avere, come nel mio caso, la mamma accanto che ti conosce e sa come starti vicino è fondamentale. È importante non stare sole”.

La donna sta affrontando i primi giorni dopo la nascita del suo primo figlio e al suo fianco pare esserci la figura della madre e, ovviamente, anche quella del compagno Stefano Corti.

Di seguito anche un tenerissimo post Instagram della cantante col suo piccolo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG