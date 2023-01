Capelli bianchi a 26 anni per Aurora Ramazzotti? Sì, e per chi non ci crede arriva anche la storia social. Ma è già pronta la “soluzione”…

Sempre solare, simpatica e spontanea, anche quando si tratta di mostrare qualche “difetto” Aurora Ramazzotti si conferma assolutamente unica. Eccola, infatti, sui social alle prese con i capelli bianchi. A modo suo, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato la soluzione ipotizzando anche una “trasformazione” futura…

Aurora Ramazzotti alle prese con i capelli bianchi

Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti

Come anticipato, la bella Aurora Ramazzotti, in dolce attesa e ormai arrivata circa all’ottavo mese, si è mostrata alle prese con un’altra vicenda. Quale? I capelli bianchi a 26 anni…

La donna ha deciso quindi di rivolgersi al suo parrucchiere di fiducia per farsi fare la tinta nonostante, di solito, questa sia sconsigliata in gravidanza.

In tal senso, la stessa Auri ha voluto precisare e anticipare gli haters: “Sì, ci sono colori naturali che si possono fare anche in gravidanza, sono molto più leggeri e durano meno però fanno il loro lavoro”.

Ad ogni modo, questa è stata solo una premessa, anche perché poi ha proseguito: “Vedete, che poi la gente non ci crede che ci sono”, ha detto mostrando giusto un paio di capelli bianchi.

Poi, ecco la “soluzione” per il futuro con molta ironia: farsi bionda come mamma Michelle. Mostrandosi con una parrucca, infatti, la Ramazzotti ha apprezzato il finto cambio look ma poi ha tranquillizzato: “Io bionda? Non accadrà mai”.

Come spesso accade, però, visto l’apprezzamento mostrato per il suo aspetto con la parrucca, chissà che invece in futuro, anche solo per gioco, la bella futura mamma non decida di cambiare colore e provare qualcosa di simile a sua madre.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di mamma e figlia al party dei 46 anni della showgirl:

Riproduzione riservata © 2023 - DG