Sin dal primo incontro nella casa del Gf Vip, è apparso chiaro a tutti che tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese ci fosse feeling. Ogni rapporto, però, è stato interrotto dall’espulsione ai danni della cantante, rea di aver incitato al bullismo contro Marco Bellavia. Nonostante la lontananza, però, sembra che Spinalbese non abbia dimenticato la Lamborghini e lei ha voluto fargli sentire tutta la sua vicinanza nel giorno del suo compleanno.

“Nino, noi due sappiamo. HB Day, G”, è il messaggio che la Lamborghini ha fatto volare sulla casa del Grande Fratello Vip.

Alla vista di quell’aereo, Spinalbese si è lasciato andare ad un sorriso che non ha lasciato dubbi nel popolo del web e in quello che guarda il reality show da casa: il suo sembra davvero amore.

I “Gintonic”, così come si chiama il gruppo di fan che sostiene la liaison tra Spinalbese e la Lamborghini, sono tornati a sognare e il web si è popolato di messaggi in sostegno della coppia.

Antonino, tuttavia, non ha mai fatto mistero dell’interesse nei confronti di Ginevra. Sarà lo stesso quando uscirà dalla casa e potranno vivere il loro rapporto lontano dalle telecamere?

