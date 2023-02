Il gruppo dei Black Eyed Peas è nato con la voce femminile di Fergie, che nel 2017 ha annunciato l’addio alla band: ecco perché.

I Black Eyed Peas sono uno dei gruppi musicali più popolari in tutto il mondo. Inizialmente composto da Will.i.am, Apl.de.ap e Fergie, hanno dovuto fare i conti con l’addio – forse non del tutto improvviso – della loro voce femminile. All’apice del successo, infatti, Fergie ha annunciato l’addio e la sua voce è stata sostituita con quella di J. Rey Soul. Ma cosa si nasconde dietro ai motivi che hanno causato la rottura?

Fergie, perché ha lasciato i Black Eyed Peas

Dietro la scissione tra Fergie e i Black Eyed Peas non si celano motivi legati ai rapporti tra i componenti del gruppo.Come svelato in una intervista per Billboard, la cantante ha scelto di allontanarsi per poter crescere al meglio suo figlio.

“Fergie vuole concentrarsi sul fare la mamma. È un compito difficile, ma questo è ciò che vuole realmente e noi siamo qui per lei – ha raccontato Will.i.am – . Nel caso, sa come contattarci per un ritorno o un definitivo addio. Sta andando tutto come ha voluto lei, e noi rispettiamo il suo volere. Amiamo Fergie e vogliamo solo il meglio per lei”.

“Fergie è nostra sorella. Sfortunatamente i nostri programmi non si conciliano con la sua volontà di essere una fantastica mamma, e lei vuole concentrarsi su quello. Come ha detto Will, noi la supportiamo al 100 per cento”, ha aggiunto Apl.de.ap.

