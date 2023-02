Tina Cipollari protagonista di uno degli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne: l’opinionista “perde la testa” per uno dei cavalieri.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha presentato il cavaliere Claudio Falghera, che ha immediatamente attirato l’attenzione di Gemma Galgani, Michela e Gabriella. E non solo! In modo del tutto imprevisto e tra lo stupore del pubblico in studio e di quello da casa, anche Tina Cipollari ha manifestato il suo interesse per il pesarese di nobili origini.

Tina Cipollari e l’interesse per Claudio

Come già accaduto in passato, quando Tina conobbe proprio a Uomini e Donne il futuro marito Kikò Nalli (ai tempi corteggiatore), la Cipollari torna a manifestare il suo interesse per un cavaliere del trono over.

“Ma davvero ti piace?”, le ha domandato sbigottita Maria De Filippi, mentre lei ha risposto: “Certo!”. Single da un anno e mezzo, quindi, l’opinionista ha sottolineato che Claudio Falghera rientra tra gli uomini che suscitano il suo interesse.

Lui, dal canto suo, non ha rifiutato le attenzioni di Tina, ma si è dimostrato propenso ad una conoscenza. I due, quindi, si sono concessi un ballo e la Cipollari è apparsa assai emozionata.

Che si possa davvero innamorare del cavaliere del trono over o si tratta di una trovata escogitata per remare contro Gemma Galgani?

