Edoardo Donnamaria spara a zero contro Sonia Bruganelli e la definisce come una “bruciata e bollita”: l’attacco nella notte.

Nel corso dell’ultima diretta del Gf Vip, Sonia Bruganelli ha duramente attaccato Edoardo Donnamaria dopo le accuse di atteggiamenti violenti nei confronti di Antonella Fiordelisi. “Stai attento a quello che dici, ma anche a quello che fai. Perché quello che fai si vede. E sai anche cosa si vede? Che tu non hai avuto desiderio di Antonella, ma necessità di lei quando sei entrato nella casa – aveva sbottato l’opinionista . Perché tu hai attirato attenzioni e luci su di te stando accanto a lei, perché tu non avevi nessun tipo di personalità. Con Antonella hai significato qualcosa. Antonella tu hai una luce, poi tutti i difetti di questo mondo, ma ce l’hai una luce”.

Donnamaria se la prende con la Bruganelli

L’attacco di Sonia Bruganelli non è andato giù a Edoardo Donnamaria che, dopo essersi riavvicinato ad Antonella Fiordelisi, ha sparato a zero contro l’opinionista.

“Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata – ha commentato – . Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è arrivata proprio te lo dico io”.

Il volto di Forum, quindi, ha spiegato ad Antonella come lei e Sonia siano a tratti simili. “Infatti siete simili te e Sonia. E non lo dico come un complimento in questo caso – ha aggiunto lui – . Vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposate Bonolis. In che senso? Vabbè non conosco la sua carriera in realtà. Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate“.

La Fiordelisi, quindi, ha ripreso immediatamente il coinquilino ritenendo le considerazioni sul matrimonio con Bonolis del tutto inopportune.

“Non si dice! Però devo dirti che lei capisce molto bene il mio stato d’animo. Lei è una donna molto intelligente – ha sottolineato l’influencer – .Magari potessi fare tutto quello che fa lei. Sposarmi Bonolis in che senso?! Guarda che molte persone che sono sposate con uomini importanti non fanno nulla. Prima di tutto devi essere capace”.

Carissimo donnamaria ti piacerebbe essere uno "arrivato" come lo è la @SBruganelli . Premetto che non è una donna che ammiro particolarmente,ma io sto a casa mia,se te,donnamaria,sei nella Casa non puoi dire che è "bruciata" "bollita" "perde al televoto con attilio" #gfvip pt. 1 pic.twitter.com/Yoau6xoauX — Lalla (@Lalla84455247) February 2, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG