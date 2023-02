Un feeling mai nato con i reality. Parliamo di Riccardo Fogli che ne ha visto capitare di tutti i colori tra Isola dei Famosi e GF Vip.

Il suo campo è la musica, ma nel corso degli ultimi anni, Riccardo Fogli ha avuto modo di provare l’avventura anche in tv prendendo parte ad alcuni reality. Il risultato? Tragicomico…

Riccardo Fogli, la sua storia nei reality

Il cantante, storico componente dei Pooh, oltre ad aver fatto la storia della musica italiana, è stato recente protagonista dello spettacolo prendendo parte ad alcuni reality show nei quali la sua intenzione era quella di mettersi in gioco.

Riccardo Fogli

Peccato che per Riccardo Fogli le cose non siano andate esattamente bene. Protagonista prima con L’Isola dei Famosi e poi con il GF Vip, il cantante è stato “vittima di se stesso” in diverse circostanze.

In Honduras, il cantante è stato al centro di una brutta vicenda che lo aveva portato a grande tristezza e anche a qualche lacrima. Fogli fu vittima di alcune parole e scoop di troppo riguardo la sua vita privata e un presunto tradimento subito. La voce, all’epoca, era stata messa in giro dal re dei paparazzi Fabrizio Corona. Dall’esperienza all’Isola, il cantante uscì molto provato.

Ben diverso quanto accaduto di recente al Grande Fratello. In questo caso l’artista è entrato ma, dopo appena 24 ore (anche meno), è stato subito squalificato. Una imprecazione troppo vicina ad essere una bestemmia gli è costata l’immediata esclusione.

Insomma, un rapporto decisamente complicato con la tv e i reality. Vedremo se in futuro ci saranno altre “comparsate”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram che riguarda Fogli durante l’avventura all’Isola dei Famosi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG