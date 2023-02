Com’è noto, ogni concorrente del Grande Fratello Vip partecipa al reality show accordandosi con Mediaset per un cachet differente in base alla notorietà e al curriculum. Wilma Goich, artista ed interprete della musica italiana, ha accettato l’invito di Alfonso Signorini firmando un contratto che prevedeva, secondo indiscrezioni, una retribuzione di ben 8mila euro a puntata.

Facendo i conti delle puntate in cui la Goich è stata protagonista, è facile calcolare che la ex del Gf Vip ha guadagnato da questa esperienza ben 145mila euro.

Secondo il settimanale Oggi, che ha reso pubblico il cachet riconosciuto alla cantante, Mediaset si sarebbe potuta permettere simili cifre solo nei primi mesi del Gf Vip.

È per questo motivo, dunque, che gli ultimi concorrenti entrati nella casa risultano molto meno noti di una popolarissima Wilma Goich.

“Cifre, quelle di Wilma, che il reality si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda – ha rivelato il settimanale – . Il budget ora si è prosciugato e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti”.

