Amadeus si è invaghito di Giovanna per via del suo stacchetto a L’Eredità e in molti ricordano le occhiate incandescenti scambiate dai due.

Amadeus e sua moglie Giovanna Citillo si sono conosciuti a L’Eredità all’epoca in cui lui era conduttore dello show e lei una giovane e seducente ballerina scelta per l’indimenticabile momento della “scossa”, il balletto provocante con cui veniva annunciato un momento speciale dello show. La scintilla tra i due sarebbe scattata proprio a causa del balletto e la stessa Giovanna ha in seguito confessato a La Vita in Diretta che Amadeus sarebbe stato innamorato cotto di lei, tanto da tentare di baciarla fin dal loro primo appuntamento.

“Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso, ma non ho ceduto: niente bacio“, ha confessato la Civitillo che, per amore del marito e di suo figlio José, si è progressivamente allontanata dal mondo dello spettacolo.

Giovanna Civitillo e Amadeus: la scossa e il colpo di fulmine

Amadeus non è riuscito a nascondere la sua attrazione verso Giovanna Civitillo e, a L’Eredità, non ha potuto fare a meno di scambiarsi alcune occhiate bollenti con la ballerina che, di lì a poco, sarebbe diventata sua moglie. La “scossa” sarebbe stata dunque galeotta tra i due e in tanti tra i fan del programma si accorsero all’epoca che il celebre stacchetto avesse fatto breccia nel cuore del conduttore, all’epoca sposato e padre di una bambina (Alice Sebastiani, con cui oggi Giovanna ha uno splendido legame).

Le nozze e il figlio

Amadeus e Giovanna hanno iniziato a frequentarsi nel 2003 e, nel 2009, hanno avuto il loro primo figlio, José Alberto. Lo stesso anno i due sono convolati a nozze e nel 2019 hanno rinnovato la loo promessa d’amore con una cerimonia in chiesa. L’iniziale passione si è presto trasformata in qualcosa di più per Giovanna e Amadeus, che insieme hanno costruito una famiglia solida e unita.

