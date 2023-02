L’assenza di Beppe Vessicchio a Sanremo 2023 continua a far discutere, ma lui sembra essere molto presente dietro le quinte.

Beppe Vessicchio è considerato una vera e propria certezza del Festival di Sanremo. Al fianco di numerosissimi artisti nel corso della sua lunga carriera da direttore d’orchestra, per il 2023 non dirigerà nessuno dei cantanti in gara. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web e molti hanno ritenuto ingiusta questa esclusione. Eppure, il maestro continua ad essere molto presente dietro le quinte del Festival.

Mr Rain con Beppe Vessicchio: la foto che scatena il web

Nelle ultime ore, Mr Rain, in gara a Sanremo con la canzone Supereroi, si è mostrato sui social con Beppe Vessicchio sulle spalle.

“Ho la storia della musica sulle spalle”, ha scritto l’artista a corredo dello scatto che ha collezionato in pochissimo tempo migliaia di like.

“Un vero piacere”, ha replicato sui social il direttore d’orchestra, mentre Mr Rain lo ringraziava per “la fantastica giornata” trascorsa in sua compagnia.

Nonostante Beppe Vessicchio non sarà all’Ariston in occasione delle cinque serate di Sanremo 2023, dunque, il direttore d’orchestra continua ad essere un punto di riferimento dietro le quinte del Teatro.

