Ancora oggi la si canta in ogni momento. Parliamo di ‘Felicità’ la hit di Al Bano e Romina cantata a Sanremo 1982.

Ha fatto la storia di Sanremo ma in generale della musica italiana. Parliamo della canzone di Al Bano Carrisi e Romina Power, ‘Felicità‘. Vi ricordate la loro esibizione al Festival del 1982? Andiamo a riscoprire uno dei momenti più iconici di sempre che riguarda i due artisti.

Al Bano e Romina indimenticabili con ‘Felicità’

Un giovane Al Bano e una giovanissima Romina Power hanno emozionato e fatto emozionare con una delle canzoni rimaste ancora oggi tra le hit migliori di sempre, ‘Felicità‘.

Era il Festival di Sanremo 1982 e quella canzone si era classificata come seconda. Tutti la conoscono e non possono fare a meno di cantarla quando la sentono. All’epoca fece davvero il boom di vendite.

Romina Power Albano Carrisi

Di seguito anche una breve clip condivisa da un utente su Tik Tok con la storica partecipazione dei due artisti al Festival del 1982:

Il testo della canzone

Tantissimi appassionati di musica, fan di Al Bano e Romina ma anche solo amanti della canzone italiana, lo conosceranno già ma di seguito vi riportiamo anche una piccola parte del testo:

Felicita e tenersi per mano

andare lontano la felicita.

E il tuo squardo innocente

in mezzo alla gente la felicita.

E restare vicini come bambini@

la felicita

felicita.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG