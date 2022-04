Il presidente della Russia Vladimir Putin e alcune rivelazioni scottanti sul suo conto. Parla l’esperta sul Cremlino Fiona Hill.

Al centro della cronaca di tutti i giorni per la guerra in Ucraina, su Vladimir Putin arrivano costantemente notizie sempre più particolari relativamente al suo carattere, alle sue condizioni di salute, ma anche alle sue abitudini e vizi. Le ultime rivelazioni raccontate da Fiona Hill, esperta delle vicende del Cremlino, inquadrano ancora meglio il numero uno russo.

Le rivelazioni su Vladimir Putin

VLADIMIR PUTIN

La nota esperta delle vicende “di casa Russia”, Fiona Hill, ha raccontato nel suo libro ‘There is nothing for you here’, come riportato da Il Fatto Quotidiano, alcuni aspetti di Vladimir Putin. “E’ un germofobo”, ha chiarito la donna entrando poi nel dettaglio di alcune delle azioni che sarebbero del tutto normali se non si parlasse del presidente russo.

“Ha la patente C”. E ancora ha sottolineato come Putin non sia solito bere acqua a tavola quando è circondato da altre persone. Il motivo sarebbe il timore di essere avvelenato come accaduto ad altri politici: “Alcuni dei suoi avversari sono stati avvelenati sciogliendo il polonio nel tè”.

Ma poi anche altre particolarità che fanno riferimento al desiderio di Putin di mostrarsi perfetto e sempre molto forte: “In quell’occasione (un pranzo ndr) ho notato come avesse davanti un foglio di carta con appunti stampati in caratteri esageratamente grandi”, segno che il presidente porti le lenti a contatto ma che non voglia si sappia. “Probabilmente teme di trasmettere una sensazione di debolezza all’opinione pubblica”, ha spiegato la Hill.

Le condizioni del presidente russo ora

Fiona Hill ha poi descritto quelle che sarebbero le condizioni di Vladimir Putin nell’ultimo periodo: “Non ha un bell’aspetto, ha la faccia piuttosto gonfia. Forse sta assumendo alte dosi di steroidi o potrebbe esserci qualche altro problema. Potrebbe avere la sensazione che il tempo stia finendo: sono 22 anni che è al comando. L’unico altro leader russo durato più a lungo di Putin è Stalin. In quel caso ricordiamo che Stalin è morto in carica”, ha concluso l’esperta.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG