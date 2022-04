Fedez protagonista di un bel gesto: con la sua fondazione ha donato alla Croce Rossa un furgone per trasporto di medicinali per l’Ucraina.

Il noto cantante Fedez, dopo essersi ripreso dall’intervento chirurgico subito a causa dell’asportazione del tumore al pancreas che gli ha lasciato un’evidente cicatrice, si è messo in evidenza con un gran bel gesto in aiuto della popolazione ucraina colpita dal recente conflitto con la Russia. L’artista ha donato, con la sua fondazione, alla Croce Rossa, un furgone isotermico che trasporterà medicinali, in particolare scatole di insulina, sino al Paese in guerra.

Fedez dona furgone per aiutare il popolo ucraino

A rendere nota l’iniziativa importante è stato lo stesso Fedez sui propri canali social. Il cantante ha pubblicato un post Instagram nel quale, con tanto di foto, ha spiegato il gesto in collaborazione con la sua fondazione: “Sono felice di aver donato tramite la mia fondazione questo speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla croce rossa italiana che già domani partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatole di insulina donate da fondazione italiana diabete per aiutare la parte di popolazione più fragile️”.

Questo il post Instagram di Fedez:

Come sta l’artista

Il gesto di Fedez è sicuramente lodevole e conferma come l’artista si sia ripreso, almeno in parte, dopo l’intervento subito. Il cantante è sempre molto attivo sui social e ogni giorni mostra come affronta le giornate in compagnia della sua famiglia.

Sua moglie Chiara Ferragni, ma anche i piccoli Leone e Vittoria sono sicuramente d’aiuto con la loro solarità e il loro grande affetto. Tre ottimi motivi per provare a guardare al futuro col sorriso…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG