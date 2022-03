Il rapper è ancora in ospedale dopo essersi operato per la rimozione del tumore al pancreas, e il piccolo Leone gli manda dei tenerissimi baci in videochiamata.

Un video tenerissimo che scioglie davvero il cuore quello di Leone con papà Fedez. Il primogenito di casa Ferragnez è molto legato al suo papà e in questi giorni sta sentendo molto la sua mancanza. Proprio lui tramite una videochiamata manda tantissimi baci al rapper con l’augurio che torni presto a casa.

Baci tra Leone e Fedez: il tenerissimo video

“Tornare a casa per me sarà tornare a vivere“, queste le parole di Fedez a corredo del tenero video in cui si scambia baci con il suo piccolo Leone. In questi giorni il rapper è ancora ricoverato al San Raffaele anche se spesso Chiara lo raggiunge per fargli compagnia. Vitto e Leo fanno tante videochiamate al loro papà così da non fargli pesare troppo la loro mancanza.

Il primogenito di casa Ferragnez ha anche regalato al papà un orso rosa davvero speciale così che non si senta tutto solo in ospedale. Il rapper non vede l’ora di tornare a casa, dalla sua famiglia e alla sua vita dopo un’operazione così complessa e delicata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG