L’opinionista dello show di Maria De Filippi, Tinì Cansino è scomparsa senza preavviso. Dove sarà finita?

L’opinionista Tinì Cansino è da diversi anni in studio a Uomini e Donne over, ma da un po’ non si vede, che fine avrà fatto? In questi giorni, alcuni telespettatori non hanno potuto non notare l’assenza dell’opinionista Tinì Cansino da diversi anni protagonista del Trono Over.

Nel corso delle ultime puntate del noto dating show, è stata notata l’assenza della Cansino che, secondo il pubblico, potrebbe essere stata licenziata dalla produzione. Un dettaglio che però fa pensare è che Tinì ha ancora la sua rubrica sulla rivista Uomini e Donne magazine, per cui non è chiaro se sia stata fatta fuori o se ha deciso lei di non presenziare più nel programma tv di Canale 5.

Questa scoperta, unita ai tanti commenti arrivati in queste ore, sembrano confermare come la presenza della Cansino non fosse poi così necessaria ai fini del programma. In questi anni, in molti hanno sempre sottolineato come la ballerina e showgirl fosse poco propensa ad intervenire, se non per chiedere ai cavalieri e alle dame i loro segni zodiacali. Una presenza quindi che la produzione sembrerebbe aver deciso di tagliare, in vista di questa seconda parte di stagione.

Al momento, ovviamente, sono tutte solo ipotesi che stanno girando sul web, visto che nessuna fonte ufficiale ha confermato il perché dell’assenza di Tinì. Staremo a vedere se l’opinionista tornerà o se rimarrà solo un ricordo.

