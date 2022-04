Uno stipendio davvero da favola quello percepito da Georgina Rodriguez da parte del marito Ronaldo, dal quale aspetta ora due gemelli.

Manca poco alla data del parto per Georgina Rodriguez, la quale aspetta due gemelli – un maschietto e una femminuccia – da Cristiano Ronaldo. La famiglia, sappiamo, è numerosa e, ogni mese, c’è la necessità di spendere tanto per lei e per i figli. Ma sapete quanto le passa il calciatore ogni mese per provvedere ai suoi bisogni?

Georgina Rodriguez, lo ‘stipendio’ da sogno che le passa Ronaldo

Secondo quanto afferma il giornale spagnolo El National, la consorte del calciatore avrebbe da quest’ultimo tra i 50 mila e i 100 mila euro al mese per far fronte alle proprie spese: cifra che, secondo la testata iberica, potrebbe lievitare con l’arrivo dei due gemelli. Una foto di Georgina:

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) D’altronde, la vediamo sempre mostrare abiti costosi, gioielli, borse griffate e vivere una vita fatta di agi e lussi, pertanto un incremento finanziario, da parte di Ronaldo, non sarebbe del tutto impossibile.

Georgina Rodriguez

Non solo la comopagna di CR7

L’attrice e influencer, però, non si sente solo compagna di Ronaldo, anzi: dice che i soldi che ha sono frutto anche del suo lavoro.

E non ha tutti i torti, considerando che viene pagata per ciascuna intervista rilasciata, per la sua attività da influencer, ma anche per gli articoli che vende sotto il suo brand.

