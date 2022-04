Mamma ma anche donna in carriera. Ecco perché Belen Rodriguez è stata costretta a chiedere aiuto ad una tata per guardare i due figli.

Shooting fotografici, conduzione di programmi e ospitate. Belen Rodriguez è assolutamente molto impegnata e, spesso, ha necessità di una mano per badare ai propri figli. Questa volta, però, in assenza di parenti disponibili, ha dovuto chiedere aiuto a qualcuno di esterno ed in particolare ad una tata…

Belen ingaggia una tata per i figli

A raccontare il tutto, è stata la stessa Belen Rodriguez attraverso una serie di stories su Instagram direttamente da casa sua. La bella argentina aveva un impegno con la sua assistente e sua sorella Cecilia e si è dovuta allontanare qualche ora.

Con i genitori e il fratello impegnati nell’Isola dei Famosi 2022, la modella non ha potuto far altro che rivolgersi ad una tata per essere più serena con i figli Santiago e la piccola Luna Marì.

Sui social è possibile vedere e sentire come sono andate le cose: “Ho trovato la tata della mia vita”, ha esclamato piena di gioia Belen mostrato ai suoi fan la donna.

“Dai Marlene, saluta tutti”, ha proseguito l’argentina insieme alla sua assistente. Dal canto suo la tata ha risposto con un sorriso e con dei saluti.

Anche la piccola Luna Marì è stata protagonista delle stories con Belen che le ha chiesto, in modo retorico: “E tu quanto le vuoi bene a Marlene?”.

In quelle due orette di assenza, siamo sicuri, i figli della showgirl sono rimasti in buone, anzi buonissime mani a quanto pare.

