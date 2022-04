Caterina Balivo e Giulio Maria Brera sono arrivati sul red carpet di presentazione della serie Diavoli, in una mise davvero elegante. Lo show di Sky è tratto dal romanzo che lo stesso manager ha scritto: nella serie vediamo la partecipazione dell’attorer Patrick Dempsey.

Sia Caterina Balivo che il marito Guido Maria Brera hanno sfoggiato una incredibile eleganza sul red carpet di Diavoli, serie Sky, realizzata a partire dal romanzo scritto dal manager che ha posato con gli attori Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Ecco una foto della conduttrice:

View this post on Instagram

Abito nero aderente con strass e tacco argentato, capelli più lunghi con le extension e un trucco da vera diva sul tappeto rosso. La presentatrice si congratula col marito nella didascalia della foto: “Bravo amore mio dal tuo libro è nata una serie internazionale stupenda”.

Anche il marito della Balivo era elegantissimo e, durante la presentazione della seconda stagione della serie targata Sky, ha posato davanti agli obiettivi dei fotografi. Il video:

View this post on Instagram

Così si è fatto immortalare con i due attori protagonisti dello show: Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: i tre si abbracciano e sorridono ai fotografi.

