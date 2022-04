Una fonte molto vicina alla coppia ha riportato che Belen e Stefano avrebbero intenzione di sposarsi di nuovo e rinnovare le promesse fatte nel 2013.

La loro relazione è uscita ormai allo scoperto dopo una battuta di Belen a Le Iene che non lascia spazio a dubbi. Entrambi hanno inoltre parlato di non disdegnare l’idea di un altro figlio e ora è spuntato un nuovo dettaglio. Un’indiscrezione di Nuovo TV, parla di un secondo matrimonio in vista tra la coppia.

Stefano avrebbe intenzione di chiedere a Belen di sposarlo di nuovo

“Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio“, questa l’indiscrezione su Stefano De Martino riportata da Fan Page. Non sarebbe poi così strano considerando che Belen ha confermato di avere una relazione con il suo ex marito a Le Iene. La conduttrice rispondendo a una telespettatrice sulla possibilità di poter “assaggiare Stefano”, risponde: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta“.

L’ironia a parte, questa frase conferma la relazione che i due non avevano mai reso ufficiale. Nonostante le paparazzate, la coppia ha sempre negato tutto. In occasione di Verissimo, Belen ha anche rivelato che vorrebbe un terzo figlio ma non specificando con chi e eludendo la domanda di Silvia Toffanin. La cosa curiosa che qualche tempo prima anche Stefano aveva dichiarato che avrebbe voluto un altro figlio oltre a Santiago. Che i due stiano riprovando a ricostruire la loro vita insieme?

