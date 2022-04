Dopo la delusione di non essere stata scelta da Matteo, la bella corteggiatrice napoletana sbotta contro la neo-coppia e poi rivela le sue intenzioni sull’ex cavaliere di Ida.

In occasione di un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Federica Aversano torna a parlare di Matteo e Valeria, la neo coppia. L’ex corteggiatrice esprime la sua delusione verso il tronista e le sue sensazione sulla scelta. Inoltre, non manca di dare una risposta ad Alessandro che aveva intenzione di conoscerla.

Le dichiarazioni di Federica

Come riporta Gossip e Tv , Federica Aversano parla di Matteo e di Valeria: “Si capivano molto perché secondo me – è una mia opinione, non un giudizio – sono entrambi immaturi. Lei sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte e lettere che mi sembrano copiate. Penso se la sia studiata e lui ci sia cascato. Ci sta, Matteo mi sembra piccino, forse deve crescere e capire meglio le persone che gli stanno intorno e chi gli vuole bene davvero“.

Poi la bella corteggiatrice risponde sulla possibilità di vedere Alessandro: “Non voglio più vedere un ragazzo da qui a ottant’anni! (Sorride). Già per me è stato difficile aprirmi con Matteo. Alessandro… abbiamo scambiato qualche parola, è un bell’uomo, alla mano, però non riesco a rimettermi in un’altra situazione, le cose che ho provato per Matteo erano vere. Al momento non è cambiato niente in me dalla scorsa settimana. Non sono pronta e mi sento ancora più diffidente“. Federica ha dunque dato il due di picche all’ex cavaliere di Ida Platano, che dopo la scelta aveva dichiarato di avere un’interesse per la donna.

Riproduzione riservata © 2022 - DG