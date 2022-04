Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni sul passato “torbido” di Jeremias Rodriguez, a parlare è sua sorella Cecilia che rivela dei retroscena.

Antonio Zequila ha rivelato di un segreto su Jeremias che il padre Gustavo gli avrebbe confidato. Nelle ultime ore si possono ricordare alcune dichiarazioni che Cecilia aveva svelato al GF Vip, proprio sul fratello che potrebbero avere un nesso con l’aggressività che il naufrago sta mostrando all’Isola dei Famosi, verso il padre.

Le vecchie dichiarazioni di Cecilia su Jeremias

Come riporta Blogtivvu, Cecilia aveva parlato al GF del fratello Jeremias: “Nei momenti più strani di Jeremias era difficile parlare con lui, Belen non ci riusciva. – ha raccontato Cecilia al GF Vip così come riporta FanPage – Lui quando sta male non vuole parlare, quando stava così e aveva quei momenti era difficile, devi saperlo prendere. Io stavo con lui in silenzio. Lui voleva stare solo con me. Non voleva parlare, cercava solo coccole, vuole essere coccolato.

In Argentina ha fatto un grosso casino, mio padre l’ha rinchiuso. Non voleva che lui uscisse e l’ha chiuso dentro casa. Io sono volata in Argentina, lui piangeva ed ha chiesto di rimanere solo con me. Mi sono messa sul divano con lui e siamo stati soli, purtroppo non si è sfogato, siamo stati uniti senza parlare.“

Poi Jeremias aveva dichiarato a Ignazio Moser: “Qui dentro nessuno sa bene cosa mi sia successo – ha aggiunto l’argentino – ma quando qualcuno parla di questa cosa e infila il dito lì a me viene una rabbia dentro. Io oggi sono felicissimo, ma ho troppi ricordi brutti, ci sono cose che ho fatto brutte. Ho fatto del male a qualcuno. Io quando guardo nel passato sto male. Ho bruttissimi ricordi, io a casa ho fatto cose brutte, non c’era bisogno di farle. Ancora non sono riuscito a dimenticare certe immagini. Non ero io, non stavo bene con me. Non ho ancora superato del tutto quello che ho fatto!“

Riproduzione riservata © 2022 - DG